Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Zentralserbien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Zentralserbien, Serbien

gewerbeimmobilien
6
anlageimmobilien
3
1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 250 m² in Belgrad, Serbien
Hotel 1 250 m²
Belgrad, Serbien
Fläche 1 250 m²
Wir bieten ein einzigartiges, voll funktionierendes Hotelgeschäft in Serbien. Dies ist ein f…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen