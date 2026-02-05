Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Beotschin
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Beotschin, Serbien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Beotschin, Serbien
Haus 3 zimmer
Beotschin, Serbien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Familienhaus in einer einzigartigen Gegend von SerbienVojvodina ist ein flaches …
$79,091
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen