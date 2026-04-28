Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Saudi-Arabien
  3. Provinz asch-Scharqiyya
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Provinz asch-Scharqiyya, Saudi-Arabien

1 immobilienobjekt total found
Haus in Al-Hasa, Saudi-Arabien
Haus
Al-Hasa, Saudi-Arabien
Fläche 330 000 m²
Im kleinen Dorf Iliny, in Nordungarn bei Balassagyarmat im Kreis Nógrád, mit ca. 187 Einwohn…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Provinz asch-Scharqiyya, Saudi-Arabien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen