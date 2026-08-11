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Lagerräume in Rajon Wyborg, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Lager 2 113 m² in Wyborg, Russland
Lager 2 113 m²
Wyborg, Russland
Fläche 2 113 m²
Stockwerk 1
Die Produktions- und Lagerbasis von Vyborg wird zum Verkauf angeboten. Bequeme Lage und Eing…
$1,15M
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