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Lagerräume in Voskresensky District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Lager 2 200 m² in Voskresensky District, Russland
Lager 2 200 m²
Voskresensky District, Russland
Fläche 2 200 m²
Stockwerk 1
Kühllager mit Reifkammern. Klasse A Lager. Baujahr: 2019. Die Gesamtfläche beträgt 2.200 m2 …
$31,096
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Lager 4 500 m² in Voskresensky District, Russland
Lager 4 500 m²
Voskresensky District, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
Mieten Produktionsstätten Deckenhöhe 8-10 m Das Tor ist bei 0. Betonboden, 8 Tonnen Last. St…
$11,194
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