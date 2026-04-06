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Lagerräume in Venyovsky District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Lager 5 000 m² in Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
Beheiztes Produktionsgebäude - 2 910 m2. Verwaltungs- und Haushaltsgebäude - 1 110 m2. Der S…
$24,877
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Lager 5 000 m² in Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
Beheiztes Produktionsgebäude - 2 910 m2. Verwaltungs- und Haushaltsgebäude - 1 110 m2. Der S…
$2,61M
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