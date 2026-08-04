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Wohnung mit Garten kaufen in Föderationskreis Ural, Russland

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Wohnung 1 zimmer in Tjumen, Russland
Wohnung 1 zimmer
Tjumen, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 12/13
Ich werde eine Wohnung mit einer schönen modernen Renovierung verkaufen. Das Gebiet ist entw…
$94,075
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