  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Svetlovskij gorodskoj okrug
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 78 m² in Swetly, Russland
Gewerbefläche 78 m²
Swetly, Russland
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/1
Ich biete für Miete nicht-wohnliche Räumlichkeiten 78 qm, im ersten Stock, das Gebäude ist a…
$851
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 245 m² in Swetly, Russland
Gewerbefläche 245 m²
Swetly, Russland
Fläche 245 m²
Stockwerk 1/1
General-purpose premises Densely populated area of ​​the city of Svetly, Kaliningrad region …
$3,083
pro Monat
Eine Anfrage stellen
