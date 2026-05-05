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Häuser mit Swimmingpool in Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland

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Haus in Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland
Haus
Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 230 m²
Wohnhaus, Badehaus und Verkauf mit Zugang zum Kaliningrad Seekanal. Der Komplex von Gebäuden…
$333,445
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Immobilienangaben in Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland

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