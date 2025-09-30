Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Svetlovskij gorodskoj okrug
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Swetly, Russland
Wohnung 2 zimmer
Swetly, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/5
Die Gesamtfläche beträgt 52,8 m2, die Zimmer sind isoliert und zu beiden Seiten von 17 und 1…
$46,119
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen