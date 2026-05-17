Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Staritsky District
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Staritsky District, Russland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Staritsky District, Russland
Villa
Staritsky District, Russland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Neue dreistöckige Villa (Baujahr 2010) in einer ruhigen Stadt Barskaya Riviera - Uteha, entw…
$293,075
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Staritsky District, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen