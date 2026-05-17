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Wohnimmobilien in Staritsky District, Russland

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Haus 3 Schlafzimmer in Staritsky District, Russland
Haus 3 Schlafzimmer
Staritsky District, Russland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ein Haus mit einem Schwimmbad auf der ersten Linie im Dorf Uteha. Das Haus liegt…
$386,859
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Haus 5 Schlafzimmer in Staritsky District, Russland
Haus 5 Schlafzimmer
Staritsky District, Russland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
Haus am Comfort Zum Verkauf ein Luxushaus in Utekha, hat große Terrassen, die einen schönen …
$293,075
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Villa in Staritsky District, Russland
Villa
Staritsky District, Russland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Neue dreistöckige Villa (Baujahr 2010) in einer ruhigen Stadt Barskaya Riviera - Uteha, entw…
$293,075
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Haus 3 Schlafzimmer in Staritsky District, Russland
Haus 3 Schlafzimmer
Staritsky District, Russland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 3
Home auf der Vorderseite Zu verkaufen Haus auf der ersten Linie, die in Utekh. Das Haus verf…
$586,150
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Immobilienangaben in Staritsky District, Russland

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