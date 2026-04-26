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Büroräumen in Sovetskij gorodskoj okrug, Russland

1 immobilienobjekt total found
Büro 112 m² in Sowetsk, Russland
Büro 112 m²
Sowetsk, Russland
Fläche 112 m²
Zu verkaufen ist ein zweistöckiges Gebäude mit einer Fläche von 112,4 qm, auf einem Grundstü…
$156,944
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