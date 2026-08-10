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Wohnungen in Sovetskij gorodskoj okrug, Russland

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Wohnung in Sowetsk, Russland
Wohnung
Sowetsk, Russland
Fläche 47 m²
Zum Verkauf steht eine helle und geräumige Ein-Zimmer-Wohnung in einem Haus aus dem Jahr 200…
$47,593
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Immobilienangaben in Sovetskij gorodskoj okrug, Russland

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