  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Föderationskreis Südrussland
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Föderationskreis Südrussland, Russland

gewerbeimmobilien
6
2 immobilienobjekte total found
Lager 5 030 m² in Rostow am Don, Russland
Lager 5 030 m²
Rostow am Don, Russland
Fläche 5 030 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 5200 m2,…
$87,569
Eine Anfrage stellen
Lager 2 700 m² in Rostow am Don, Russland
Lager 2 700 m²
Rostow am Don, Russland
Fläche 2 700 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 2700 m2,…
$47,005
Eine Anfrage stellen
