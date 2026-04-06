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Lagerräume in Solnechnogorsky District, Russland

Solnetschnogorsk
3
65 immobilienobjekte total found
Lager 982 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 982 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 982 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Verkauf von isolierten Räumlichkeiten in Produktions- und Lagerkomplex "A" …
$2,00M
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Lager 4 465 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 4 465 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 4 465 m²
Stockwerk 1
Verkauf von isolierten Räumlichkeiten in der Produktions- und Lagerkomplex "B+" Klasse Wir …
$9,44M
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Lager 9 000 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 9 000 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 9 000 m²
Stockwerk 1
Ihr Geschäft verdient es besser! Wir bieten moderne Lager mit einer Fläche von 300 bis 9000 …
$167,917
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Lager 10 474 m² in Esipovo, Russland
Lager 10 474 m²
Esipovo, Russland
Fläche 10 474 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhk…
$18,89M
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Lager 468 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 468 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 468 m²
Stockwerk 1
Warehouse 468 m2 in 33 km von Moskau - Beste Logistik, Maximaler Nutzen! 🚀Träumen Sie nicht …
$785,851
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Lager 550 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 550 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 550 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Im Produktions- und Lagerkomplex des Light Indastrial-Formats werden isolie…
$10,267
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Lager 562 m² in Esipovo, Russland
Lager 562 m²
Esipovo, Russland
Fläche 562 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhk…
$1,01M
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Lager 720 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 720 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 720 m²
Stockwerk 1
Warehouse 720 m2 33 km von Moskau - jetzt kaufen, ab Januar 2026 verdienen! Verwalten Sie I…
$1,21M
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Lager 8 964 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 8 964 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 8 964 m²
Stockwerk 1
Lagerkomplex 8964 m2 in 33 km von Moskau - Ihr Weg zum Erfolg! 🔥Sie suchen nach dem perfekte…
$15,05M
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Lager 936 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 936 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 936 m²
Stockwerk 1
Warehouse 936 m2 an der Central Ring Road: Invest in die Logistik der Zukunft! (33 km von MK…
$1,57M
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Lager 1 545 m² in Esipovo, Russland
Lager 1 545 m²
Esipovo, Russland
Fläche 1 545 m²
Stockwerk 1
Light Industrial – Verkauf von Produktionsanlagen Wir bieten isolierte Zimmer mit einzelnen…
$2,79M
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Lager 3 955 m² in Esipovo, Russland
Lager 3 955 m²
Esipovo, Russland
Fläche 3 955 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhki,…
$73,786
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Lager 19 680 m² in Solnetschnogorsk, Russland
Lager 19 680 m²
Solnetschnogorsk, Russland
Fläche 19 680 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter Chash…
$348,411
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Lager 1 968 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 1 968 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 1 968 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Verkauf von isolierten Räumlichkeiten in Produktions- und Lagerkomplex "A" …
$4,00M
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Lager 504 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 504 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 504 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie ein Lager von 504 m2 ist die ideale Lösung für Ihr Unternehmen nur 33 km von der …
$9,403
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Lager 14 773 m² in Radumla, Russland
Lager 14 773 m²
Radumla, Russland
Fläche 14 773 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, g Solnechnogorsk, Radumlya, ter TechCe…
$214,376
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Lager 1 008 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 1 008 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 1 008 m²
Stockwerk 1
Wir bieten moderne Lager mit einer Fläche von 1008 m2 mit einer günstigen Lage zu mieten. S…
$18,807
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Lager 6 348 m² in Radumla, Russland
Lager 6 348 m²
Radumla, Russland
Fläche 6 348 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, g Solnechnogorsk, Radumlya, ter TechCe…
$92,118
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Lager 1 540 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 1 540 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 1 540 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Im Produktions- und Lagerkomplex des Light Indastrial-Formats werden isolie…
$28,739
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Lager 468 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 468 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 468 m²
Stockwerk 1
Suchen Sie eine optimale Speicherlösung in der Nähe von Moskau? Wir bieten ein Lager von 468…
$8,732
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Lager 1 213 m² in Yesipovo, Russland
Lager 1 213 m²
Yesipovo, Russland
Fläche 1 213 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Verkauf Im Produktions- und Lagerkomplex des Light Indastrial-Formats werde…
$2,19M
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Lager 2 219 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 2 219 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 2 219 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Im Produktions- und Lagerkomplex des Light Indastrial-Formats werden isolie…
$39,109
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Lager 4 348 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 4 348 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 4 348 m²
Stockwerk 1
ID: L4345 In der Klasse "A" Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzeln…
$90,132
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Lager 17 199 m² in Esipovo, Russland
Lager 17 199 m²
Esipovo, Russland
Fläche 17 199 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhk…
$31,02M
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Lager 5 908 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 5 908 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 5 908 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Solnechnogorsk, das Dorf Yesipov…
$12,02M
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Lager 1 335 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 1 335 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 1 335 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, Solnechnogorsk, Esipovo village, dvl…
$24,908
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Lager 21 352 m² in Radumla, Russland
Lager 21 352 m²
Radumla, Russland
Fläche 21 352 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, g Solnechnogorsk,…
$45,02M
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Lager 504 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 504 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 504 m²
Stockwerk 1
Kaufen Sie Ihr Lager 504 m2 in 33 km von Moskau - Starten Sie Ihr erfolgreiches Geschäft!🔥Su…
$846,301
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Lager 400 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 400 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
Warehouse zu vermieten von 400 m2 - nur 33 km von Moskau! Die perfekte Lösung, um Ihre Logis…
$7,463
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Lager 576 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 576 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 576 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie ein Lager von 576 m2 nur 33 km von der Moscow Ring Road und bieten Sie Ihr Geschä…
$10,747
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Eigenschaftstypen in Solnechnogorsky District

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