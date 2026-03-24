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Lagerräume in Sergiyevo Posadsky District, Russland

Sergijew Possad
6
7 immobilienobjekte total found
Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L5864 ЧВ Die Kühlkammern der Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Moskauer Regi…
$9,032
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Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L5863 ЧВ Gefrierschränke von 400 m2 Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Region…
$9,032
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Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L4518 Die Kühlkammern der Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Moskauer Region,…
$9,032
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Lager 800 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 800 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 800 m²
Stockwerk 1
ID: L4517 Kühl- und Gefrierkammern stehen zur Miete zur Verfügung. Lage: Moskau Region, Serg…
$18,065
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Lager 800 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 800 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 800 m²
Stockwerk 1
ID: L5865 ЧВ Kühl- und Gefrierkammern stehen zur Miete zur Verfügung. Lage: Moskauer Region,…
$18,065
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Lager 5 800 m² in Chotkowo, Russland
Lager 5 800 m²
Chotkowo, Russland
Fläche 5 800 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Sergiev Posad, Khotkovo, Za…
$84,952
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Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L4519 Gefrierschränke von 400 m2 Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Region Mo…
$9,032
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Eigenschaftstypen in Sergiyevo Posadsky District

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