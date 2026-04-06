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Lagerräume in Ruzsky District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Lager 8 700 m² in Selkovka, Russland
Lager 8 700 m²
Selkovka, Russland
Fläche 8 700 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Ruza, das Dorf Shelkovka, Alkonovskaya S…
$110,017
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Lager 10 000 m² in Wood briquette, Russland
Lager 10 000 m²
Wood briquette, Russland
Fläche 10 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse B Immobilienkomplex wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Ruza, Briket village…
$5,31M
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