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Wohnungen in Kalmückien, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Russland
Wohnung 3 zimmer
Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Russland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 8/16
$184,000
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Immobilienangaben in Kalmückien, Russland

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