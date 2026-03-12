Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Rajon Ramenskoje
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Rajon Ramenskoje, Russland

Ramenskoje
4
Bykowo
3
52 immobilienobjekte total found
Lager 2 920 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 2 920 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 2 920 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Zelenaya Sl…
$23,002
Eine Anfrage stellen
Lager 3 600 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 3 600 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 3 600 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Dorf Ganuso…
$53,672
Eine Anfrage stellen
Lager 2 650 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 2 650 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 2 650 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramensky Bezirk, Sofyino Dorf, ter Log…
$47,168
Eine Anfrage stellen
Lager 1 475 m² in Chulkovo, Russland
Lager 1 475 m²
Chulkovo, Russland
Fläche 1 475 m²
Stockwerk 1
Verkauf: Klasse B+ beheiztes Lager Licht Industrie Gesamtfläche von 1.475 m2 Lagerfläche von…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 000 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 2 000 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Angebot für Miete isoliert Lager 2000 m2. Lage: MO, Ramenskoye Bezirk, Borsheva Dorf, 40 km …
$10,223
Eine Anfrage stellen
Lager 3 000 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 3 000 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Insulated Lager von 3000 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Ramenskoye Bezirk, Borsheva …
$15,335
Eine Anfrage stellen
Lager 1 475 m² in Chulkovo, Russland
Lager 1 475 m²
Chulkovo, Russland
Fläche 1 475 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf: Klasse B+ Lager von Lichtindustrie beheizt Gesamtfläche von 1.475 m2 Lagerfläch…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Lager 4 380 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 4 380 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 4 380 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Zelenaya Sl…
$34,503
Eine Anfrage stellen
Lager 4 660 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 4 660 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 4 660 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramensky Bezirk, Sofyino Dorf, ter Log…
$82,944
Eine Anfrage stellen
Lager 7 300 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 7 300 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 7 300 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Zelenaya Sl…
$57,506
Eine Anfrage stellen
Lager 2 300 m² in Yurovo, Russland
Lager 2 300 m²
Yurovo, Russland
Fläche 2 300 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, Ramenskoye, Yurovo Dorf, …
$17,635
Eine Anfrage stellen
Lager 5 840 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 5 840 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 5 840 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Zelenaya Sl…
$46,005
Eine Anfrage stellen
Lager 3 475 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 3 475 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 3 475 m²
Stockwerk 1
Fläche von 3,475 qm, ein freistehendes Gebäude. Das Lager ist in drei Abschnitte mit Toren u…
$15,543
Eine Anfrage stellen
Lager 3 200 m² in Ramenskoje, Russland
Lager 3 200 m²
Ramenskoje, Russland
Fläche 3 200 m²
Stockwerk 1
A Klasse B-Produktionsanlage wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Ramenskoye, Mikhalev…
$38,848
Eine Anfrage stellen
Lager 100 000 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 100 000 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramensky Bezirk, Sofyino Dorf, ter Log…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Lager 6 971 m² in Mikhailovskaya Sloboda, Russland
Lager 6 971 m²
Mikhailovskaya Sloboda, Russland
Fläche 6 971 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Ramensky Bezirk, das Dorf Mikhailovskaya…
$119,995
Eine Anfrage stellen
Lager 20 740 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 20 740 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 20 740 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramensky Bezirk, Sofyino Dorf, ter Log…
$342,208
Eine Anfrage stellen
Lager 1 700 m² in Bykowo, Russland
Lager 1 700 m²
Bykowo, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 1
Klasse B Lager zur Miete Die Gesamtfläche des Lagers beträgt 1700 m2. Die Deckenhöhe beträg…
$28,050
Eine Anfrage stellen
Lager 4 320 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 4 320 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 4 320 m²
Stockwerk 1
Beheizter Stauraum von 4320 m2 wird zur Miete angeboten. Lage : MO, Ramensky Bezirk. Arbeits…
$77,288
Eine Anfrage stellen
Lager 55 800 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 55 800 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 55 800 m²
Stockwerk 1
ID: L5284 Klasse Ein Lager mit eingebautem UPS wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region…
$920,694
Eine Anfrage stellen
Lager 720 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 720 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 720 m²
Stockwerk 1
Modernes Lagerformat Leichte Industrie Wir laden Sie ein, Eigentümer eines modernen beheizt…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Lager 100 000 m² in Schukowski, Russland
Lager 100 000 m²
Schukowski, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist von 10.000 qm relevant. Gesamtfläch…
$3,04M
Eine Anfrage stellen
Lager 8 640 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 8 640 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 8 640 m²
Stockwerk 1
Beheizte Lager werden zur Miete angeboten. Lage : MO, Ramensky Bezirk, Dorf Zelenaya Sloboda…
$154,575
Eine Anfrage stellen
Lager 1 486 m² in Kulakovo, Russland
Lager 1 486 m²
Kulakovo, Russland
Fläche 1 486 m²
Stockwerk 1
Ein Lager des Light Industrial-Formats wird zum Verkauf angeboten. Lage: MO, 20 km von Moska…
$2,09M
Eine Anfrage stellen
Lager 720 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 720 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 720 m²
Stockwerk 1
Beheizter Stauraum von 720 m2 wird zur Miete angeboten. Lage : MO, Ramensky Bezirk. Arbeitsh…
$12,881
Eine Anfrage stellen
Lager 2 022 m² in Bykovo, Russland
Lager 2 022 m²
Bykovo, Russland
Fläche 2 022 m²
Stockwerk 1
ID: L5279 Das Lager der Klasse "B" wird für Sublease angeboten. Lage: Moskau Region, Ramensk…
$32,299
Eine Anfrage stellen
Lager 12 960 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 12 960 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 12 960 m²
Stockwerk 1
Wir laden Sie ein, sich mit dem Angebot vertraut zu machen, beheizte Lager in der malerische…
$18,26M
Eine Anfrage stellen
Lager 20 575 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 20 575 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 20 575 m²
Stockwerk 1
Verkauf wird angeboten Lagerklasse "A" Das Lager befindet sich 32 km von der Moskauer Ringst…
$24,98M
Eine Anfrage stellen
Lager 743 m² in Kulakovo, Russland
Lager 743 m²
Kulakovo, Russland
Fläche 743 m²
Stockwerk 1
Ein Lager des Light Industrial-Formats wird zum Verkauf angeboten. Lage: MO, 20 km von Moska…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 924 m² in Bykovo, Russland
Lager 1 924 m²
Bykovo, Russland
Fläche 1 924 m²
Stockwerk 1
Klasse B-Lager wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Ramenskoye, Bykovo Dorf, 22 km von Moskau…
$30,738
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Rajon Ramenskoje

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen