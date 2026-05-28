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Gewerbeimmobilien in Rajon Ramenskoje, Russland

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Ramenskoje
3
Bykowo
3
61 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 120 m² in Udelnaja, Russland
Gewerbefläche 120 m²
Udelnaja, Russland
Fläche 120 m²
Objektnummer: 1002. Separates Gebäude 120m2 mit Panoramafenstern, auf einem Grundstück von 6…
$323,681
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Lager 2 200 m² in Chulkovo, Russland
Lager 2 200 m²
Chulkovo, Russland
Fläche 2 200 m²
Stockwerk 1
Ein Produktions- und Lagergebäude wird verkauft. Ramensky, der. Chulkovo, 40338. 20 km von M…
$1,83M
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Lager 1 700 m² in Bahteevo, Russland
Lager 1 700 m²
Bahteevo, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Bakhteyevo …
$17,263
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International Property AlertInternational Property Alert
Lager 4 600 m² in Sofino, Russland
Lager 4 600 m²
Sofino, Russland
Fläche 4 600 m²
Stockwerk 1
Surelda. ID: w14514
$70,284
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Lager 1 700 m² in Bykowo, Russland
Lager 1 700 m²
Bykowo, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 1
Klasse B Lager zur Miete Die Gesamtfläche des Lagers beträgt 1700 m2. Die Deckenhöhe beträg…
$30,958
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Lager 20 575 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 20 575 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 20 575 m²
Stockwerk 1
Verkauf wird angeboten Lagerklasse "A" Das Lager befindet sich 32 km von der Moskauer Ringst…
$24,96M
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TekceTekce
Lager 3 200 m² in Ramenskoje, Russland
Lager 3 200 m²
Ramenskoje, Russland
Fläche 3 200 m²
Stockwerk 1
A Klasse B-Produktionsanlage wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Ramenskoye, Mikhalev…
$38,543
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Lager 4 079 m² in Bykovo, Russland
Lager 4 079 m²
Bykovo, Russland
Fläche 4 079 m²
Stockwerk 1
Die Lager der Klasse B werden zur Miete angeboten. Lage: MO, Ramenskoye, Bykovo Dorf, 22 km …
$67,122
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Lager 7 013 m² in Sofino, Russland
Lager 7 013 m²
Sofino, Russland
Fläche 7 013 m²
Stockwerk 1
Verkauf der Klasse Ein Lager 7,013 m2 ist eine erstklassige strategische Anlage. Schlüsselm…
$9,40M
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Lager 1 924 m² in Bykovo, Russland
Lager 1 924 m²
Bykovo, Russland
Fläche 1 924 m²
Stockwerk 1
Klasse B-Lager wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Ramenskoye, Bykovo Dorf, 22 km von Moskau…
$31,663
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Lager 1 475 m² in Chulkovo, Russland
Lager 1 475 m²
Chulkovo, Russland
Fläche 1 475 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf: Klasse B+ Lager von Lichtindustrie beheizt Gesamtfläche von 1.475 m2 Lagerfläch…
$1,93M
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Lager 9 403 m² in Kosherovo, Russland
Lager 9 403 m²
Kosherovo, Russland
Fläche 9 403 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein Lagerkomplex wird zur Miete angeboten. Das Hotel liegt in der Stadt Ramenskoye,…
$132,615
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Lager 4 320 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 4 320 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 4 320 m²
Stockwerk 1
Bietet ein Light Industrial Lager Wir präsentieren Ihnen einen Vorschlag, beheizte Lager in …
$6,72M
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Lager 100 000 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 100 000 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramensky Bezirk, Sofyino Dorf, ter Log…
$1,89M
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Lager 32 423 m² in Sofino, Russland
Lager 32 423 m²
Sofino, Russland
Fläche 32 423 m²
Stockwerk 1
Verkauf der Klasse Ein Lager 32,423 m2 ist das oberste Objekt für Großprojekte. Schlüsselme…
$43,44M
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Lager 720 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 720 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 720 m²
Stockwerk 1
Modernes Lagerformat Leichte Industrie Wir laden Sie ein, Eigentümer eines modernen beheizt…
$1,12M
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Lager 39 436 m² in Sofino, Russland
Lager 39 436 m²
Sofino, Russland
Fläche 39 436 m²
Stockwerk 1
A-Klasse Lagermiete: 39,436 m2 in bester Lage Wir bieten ein Premium-Klasse A-Lager mit ein…
$650,286
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Lager 2 350 m² in Ramenskoje, Russland
Lager 2 350 m²
Ramenskoje, Russland
Fläche 2 350 m²
Stockwerk 1
Eine beheizte Produktionsstätte der Klasse B wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Rame…
$31,540
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Lager 1 440 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 1 440 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Ein separates beheiztes Lagerhaus mit einer Fläche von 1440 m2 wird zur Miete angeboten. Lag…
$28,433
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Lager 5 260 m² in Bykowo, Russland
Lager 5 260 m²
Bykowo, Russland
Fläche 5 260 m²
Stockwerk 1
Klasse B Lager zur Miete Die Gesamtfläche des Lagers beträgt 5260 m2, einschließlich 70 m2 …
$95,786
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Lager 16 346 m² in Kulakovo, Russland
Lager 16 346 m²
Kulakovo, Russland
Fläche 16 346 m²
Stockwerk 1
Ein Lager des Light Industrial-Formats wird zum Verkauf angeboten. Lage: MO, 20 km von Moska…
$25,36M
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Lager 8 640 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 8 640 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 8 640 m²
Stockwerk 1
ID: L2701 F-P: Beheizte Lager mit einer Gesamtfläche von 24.480 m2 werden im Industriepark z…
$13,43M
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Lager 2 972 m² in Kulakovo, Russland
Lager 2 972 m²
Kulakovo, Russland
Fläche 2 972 m²
Stockwerk 1
Ein Lager des Light Industrial-Formats wird zum Verkauf angeboten. Lage: MO, 20 km von Moska…
$4,61M
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Lager 743 m² in Kulakovo, Russland
Lager 743 m²
Kulakovo, Russland
Fläche 743 m²
Stockwerk 1
Ein Lager des Light Industrial-Formats wird zum Verkauf angeboten. Lage: MO, 20 km von Moska…
$1,26M
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Lager 20 740 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 20 740 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 20 740 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramensky Bezirk, Sofyino Dorf, ter Log…
$377,682
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Lager 4 660 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 4 660 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 4 660 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramensky Bezirk, Sofyino Dorf, ter Log…
$91,542
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Lager 1 924 m² in Bykovo, Russland
Lager 1 924 m²
Bykovo, Russland
Fläche 1 924 m²
Stockwerk 1
ID: L5280 Das Lager der Klasse "B" wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Ramenskoye…
$31,663
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Lager 1 475 m² in Chulkovo, Russland
Lager 1 475 m²
Chulkovo, Russland
Fläche 1 475 m²
Stockwerk 1
Verkauf: Klasse B+ beheiztes Lager Licht Industrie Gesamtfläche von 1.475 m2 Lagerfläche von…
$1,93M
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Lager 1 440 m² in Konstantinovo, Russland
Lager 1 440 m²
Konstantinovo, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
ID: L2697 F-P: Ein freistehendes beheiztes Lagerhaus mit einer Fläche von 1440 m2 wird in ei…
$2,24M
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Lager 6 500 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 6 500 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 6 500 m²
Stockwerk 1
Klasse C isoliert Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 8400 m2 Ke…
$45,837
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Eigenschaftstypen in Rajon Ramenskoje

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