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Lagerräume in Podolsk Urban Okrug, Russland

Podolsk
45
70 immobilienobjekte total found
Lager 723 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 723 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 723 m²
Stockwerk 1
Ein Block wird zur Miete im modernen Industriepark Sonkovo Klasse A angeboten. Lage: Moskau…
$11,609
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Lager 1 042 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 042 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 042 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf im modernen Industriepark Koledino Light Industrial angebot…
$16,202
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Lager 2 729 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 729 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 729 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einer modernen Klasse A Koledino Industriepark von Light…
$50,917
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Lager 969 m² in Podolsk, Russland
Lager 969 m²
Podolsk, Russland
Fläche 969 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf im modernen Industriepark Koledino Light Industrial angebot…
$19,086
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Lager 723 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 723 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 723 m²
Stockwerk 1
Der Block wird im modernen Industriepark Sonkovo Klasse A angeboten. Lage: Moskau Region, P…
$1,21M
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Lager 2 084 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 084 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 084 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einer modernen Klasse A Koledino Industriepark von Light…
$32,403
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Lager 1 500 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Grundstück: 8017m2 Baufläche: 1500 m2 ABK: 170 qm Strom: 630 kW (mögliche Steigerung). Zentr…
$27,986
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Lager 1 011 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 011 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 011 m²
Stockwerk 1
Der Block wird im modernen Industriepark Koledino Light Industrial angeboten. Ort: Moscow O…
$2,06M
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Lager 754 m² in Podolsk, Russland
Lager 754 m²
Podolsk, Russland
Fläche 754 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf im modernen Industriepark Koledino Light Industrial angebot…
$14,074
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Lager 980 m² in Podolsk, Russland
Lager 980 m²
Podolsk, Russland
Fläche 980 m²
Stockwerk 1
Der Block wird im modernen Industriepark Koledino Light Industrial angeboten. Ort: Moscow O…
$1,99M
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Lager 1 023 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 023 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 023 m²
Stockwerk 1
Der Block wird im modernen Industriepark Koledino Light Industrial angeboten. Ort: Moscow O…
$2,08M
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Lager 1 500 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Grundstück: 8017m2 Baufläche: 1500 m2 ABK: 170 qm Strom: 630 kW (mögliche Steigerung). Zentr…
$2,99M
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Lager 1 076 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 076 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 076 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einer modernen Klasse A Koledino Industriepark von Light…
$18,963
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Lager 1 981 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 981 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 981 m²
Stockwerk 1
Der Block wird im modernen Industriepark Koledino Light Industrial angeboten. Ort: Moscow O…
$3,74M
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Lager 2 118 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 118 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 118 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einer modernen Klasse A Koledino Industriepark von Light…
$37,324
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Lager 1 042 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 042 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 042 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Im Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "B+" zur Miete werden isolierte…
$16,202
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Lager 4 942 m² in Podolsk, Russland
Lager 4 942 m²
Podolsk, Russland
Fläche 4 942 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Kol…
$10,05M
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Lager 987 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 987 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 987 m²
Stockwerk 1
Leichte Industrie Im Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen Eing…
$18,419
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Lager 1 981 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 981 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 981 m²
Stockwerk 1
Im Produktions- und Lagerkomplex des Light Indastrial-Formats werden isolierte Räume mit ein…
$3,74M
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Lager 3 600 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 3 600 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 3 600 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, Podolsk, quadratisches La…
$48,509
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Lager 1 969 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 1 969 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 1 969 m²
Stockwerk 1
Leichte Industrie Im Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen Eing…
$36,735
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Lager 11 942 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 11 942 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 11 942 m²
Stockwerk 1
Beheiztes warmes Lager der Klasse A+ wird zur Miete angeboten. Moscow region, Podolsk, Boris…
$234,080
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Lager 1 023 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 023 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 023 m²
Stockwerk 1
ID: L5633 In der Klasse "A" Industrie- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen…
$2,08M
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Lager 1 500 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 500 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 3
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, Podolsk, mkr Klimovsk, Le…
$13,993
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Lager 3 724 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 724 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 724 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizte Produktionsanlage wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Podolsk, Ra…
$3,61M
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Lager 3 000 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 000 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, Podolsk, Shamotnaya Stree…
$46,644
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Lager 552 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 552 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 552 m²
Stockwerk 1
Leichte Industrie Im Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen Eing…
$9,723
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Lager 545 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 545 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 545 m²
Stockwerk 1
Leichte Industrie Im Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen Eing…
$10,163
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Lager 765 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 765 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 765 m²
Stockwerk 1
Leichte Industrie Im Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen Eing…
$1,57M
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Lager 1 219 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 1 219 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 1 219 m²
Stockwerk 1
Leichte Industrie Im Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen Eing…
$20,852
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Eigenschaftstypen in Podolsk Urban Okrug

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