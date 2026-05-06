Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pionerski
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Pionerski, Russland

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Pionerski, Russland
Haus 6 zimmer
Pionerski, Russland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Traumhaus 500 Meter vom Meer im Resort Pioneersky. Es gibt viel Platz für alle: Ihre große F…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ненахова
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen