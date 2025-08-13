Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pionerskij gorodskoj okrug
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Pionerskij gorodskoj okrug, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Pionerski, Russland
Wohnung 1 zimmer
Pionerski, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/5
Heizung ist zentral, Kunststofffenster, Hängedecken, das Internet, ein 2-Schlafsofa, ein Stu…
$50
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen