Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pionerskij gorodskoj okrug
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Pionerskij gorodskoj okrug, Russland

;
1 immobilienobjekt total found
Hotel 3 015 m² in Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Hotel 3 015 m²
Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 3 015 m²
Hotel in der Pioneer Küste des Meeres. Das Gebäude ist vierstöckig, mit einem Dachboden und …
$4,40M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen