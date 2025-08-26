Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pavlovsky District
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Pavlovsky District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 80 m² in Tumbotino, Russland
Gewerbefläche 80 m²
Tumbotino, Russland
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
Ich verkaufe ein Zimmer von 80 m2 mit separatem Eingang. Geeignet für Handel, Salon, Fitness…
$84,394
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 203 m² in Tumbotino, Russland
Gewerbefläche 203 m²
Tumbotino, Russland
Fläche 203 m²
Stockwerk 1/1
Ich verkaufe nicht-wohnliche Räumlichkeiten in einem freistehenden Backsteingebäude Das Zimm…
$198,574
Eine Anfrage stellen
