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Lagerräume in Bezirk Orechowo-Sujewski, Russland

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3 immobilienobjekte total found
Lager 13 500 m² in Orechowo-Sujewo, Russland
Lager 13 500 m²
Orechowo-Sujewo, Russland
Fläche 13 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse C Kaltlager ist zur Miete angeboten. Moskauer Region, Orekhovo-Zuevo, Kirov Straße,…
$29,528
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Lager 16 526 m² in Orechowo-Sujewo, Russland
Lager 16 526 m²
Orechowo-Sujewo, Russland
Fläche 16 526 m²
Stockwerk 1
AUSGABEN - Ja. Der gemeinsame Platz 16252 m2. _ 1 Fläche: 763,7 m2, 715.7 m2, 140,7 m2, 146,…
$216,878
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Lager 3 000 m² in Bezirk Orechowo-Sujewski, Russland
Lager 3 000 m²
Bezirk Orechowo-Sujewski, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: L8690 Die Produktionsfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Orekhovo-Zuev…
$18,748
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