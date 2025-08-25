Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. okrug Rybackoe
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in okrug Rybackoe, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Sankt Petersburg, Russland
Wohnung
Sankt Petersburg, Russland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/23
Für eine lange Zeit, eine gemütliche geräumige Studio-Wohnung mit einer Fläche von 26 Quadra…
$437
pro Monat
