Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. okrug Rybackoe
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in okrug Rybackoe, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Sankt Petersburg, Russland
Wohnung 1 zimmer
Sankt Petersburg, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 12/28
Ausgezeichnete Ein-Zimmer-Wohnung in einem guten Ziegelhaus Geschäftsklasse fünf Minuten zu …
$98,222
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in okrug Rybackoe, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen