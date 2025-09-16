Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. okrug Pravobereznyj
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in okrug Pravobereznyj, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sankt Petersburg, Russland
Wohnung 2 zimmer
Sankt Petersburg, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/10
Zu verkaufen Wohnung in einem komfortablen Wohnort. Grillhaus auf seinem geschlossenen Gebi…
$159,044
