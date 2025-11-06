Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. okrug Okkervil
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in okrug Okkervil, Russland

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Immobilien hinzufügen
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Beim Klicken auf "Anfrage senden", stimmen Sie zu, dass Realting und Immobilienexperten Sie über einen der angegebenen Kanäle erreichen können. Sie sind nicht verpflichtet, dem Kauf von Eigentum, Waren oder Dienstleistungen zuzustimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Nutzungsbedingungen. Bedingungen für die Nutzung.

Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 1 zimmer in Wnukowo, Russland
Wohnung 1 zimmer
Wnukowo, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 8/9
$116,059
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Wnukowo, Russland
Wohnung 1 zimmer
Wnukowo, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 9/9
$129,855
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kommunarka, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kommunarka, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 16/17
$230,457
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnung 1 zimmer in Troizk, Russland
Wohnung 1 zimmer
Troizk, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 11/11
$139,105
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Troizk, Russland
Wohnung 3 zimmer
Troizk, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/17
$194,987
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kommunarka, Russland
Wohnung 3 zimmer
Kommunarka, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 5/12
$335,900
Eine Anfrage stellen
MIPIFMIPIF
Wohnung 2 zimmer in Kommunarka, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kommunarka, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/14
$280,746
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Krasnoje Selo, Russland
Wohnung 1 zimmer
Krasnoje Selo, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 6/9
$56,374
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Rozdestveno, Russland
Penthouse 3 zimmer
Rozdestveno, Russland
Zimmer 3
Fläche 101 m²
Stockwerk 28/28
áLIA RESIDENTIAL AREA Business class houses at the merger of two rivers one of the most envi…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Wohnung 1 zimmer in Wnukowo, Russland
Wohnung 1 zimmer
Wnukowo, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 8/9
$134,092
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kommunarka, Russland
Wohnung 2 zimmer
Kommunarka, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 16/19
$189,629
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kommunarka, Russland
Wohnung 1 zimmer
Kommunarka, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 16/19
$115,163
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in okrug Okkervil, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen