Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. okrug No 54
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in okrug No 54, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Sankt Petersburg, Russland
Wohnung 1 zimmer
Sankt Petersburg, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/17
Zur Miete, 1 Zimmer Wohnung mit einer Gesamtfläche von 33 qm, wo das Zimmer 16 qm, Küche - 9…
$418
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen