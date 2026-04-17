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Betriebsgebäude in Föderationskreis Nordwest, Russland

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Produktion 146 m² in Kaliningrad, Russland
Produktion 146 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 146 m²
Verkauf des Gebäudes auf dem Grundstück, Sovkhoznaya str., pos. Nevsky, Guryevsky Bezirk, Ka…
$117,841
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