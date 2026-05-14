Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Föderationskreis Nordkaukasus
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Föderationskreis Nordkaukasus, Russland

;
2 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Levokumsky District, Russland
Haus 6 zimmer
Levokumsky District, Russland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Ein charmantes Ferienhaus am Meer von drei Wohnungen zum Verkauf in der schönen touristische…
$811,880
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 5 zimmer in Verkhnyaya Balkariya, Russland
Haus 5 zimmer
Verkhnyaya Balkariya, Russland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/2
Erstes Line House in Silo, Krk Insel (Peninsula)! Die Wohngegend dieser rustikalen Villa is…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Föderationskreis Nordkaukasus, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen