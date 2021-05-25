  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Barinovo

Hüttendorf Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$76,577
;
Hüttendorf Barinovo
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38006
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 5709
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Rajon Wyborg
  • Stadt
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    Kivennapa Podgornoe,

Standort auf der Karte

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$67,912
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$30,331
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$85,928
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$76,577
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$24,001
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$37,611
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Clubhaus ZK Lejk
Clubhaus ZK Lejk
Clubhaus ZK Lejk
Clubhaus ZK Lejk
Clubhaus ZK Lejk
Alle anzeigen Clubhaus ZK Lejk
Clubhaus ZK Lejk
Moskau, Russland
von
$701,093
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Fläche 73–122 m²
3 Immobilienobjekte 3
Lage des Komplexes: Das LAKE Club House in Kapustinsky Park am Teich, wird Interesse Kenner der Stille und Privatsphäre, aber mit der Möglichkeit, im Zentrum der Ereignisse zu bleiben. Von den schlaflosen Autobahnen der Metropole ist die LAKE durch benachbarte Nachbarschaften, üppige Baumkro…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
72.8 – 84.3
714,932 – 790,153
Wohnung 5 zimmer
122.3
1,02M
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen