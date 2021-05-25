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Hüttendorf Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
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Hüttendorf Barinovo
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 10.06.26

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  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Rajon Wyborg
  • Stadt
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    Kivennapa Podgornoe,

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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland

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