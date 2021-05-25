  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Barinovo

Hüttendorf Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$68,246
;
Hüttendorf Barinovo
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37988
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 5691
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Rajon Wyborg
  • Stadt
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    Kivennapa Podgornoe,

Standort auf der Karte

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$42,367
Hüttendorf Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$78,340
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$58,378
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$68,999
Sie sehen gerade
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$68,246
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$35,196
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Kä…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$79,255
Wenn Sie nicht nur ein Grundstück suchen, sondern einen Raum zum Wohnen außerhalb der Stadt - Sie haben es gefunden! Cottage Dorf Prilesny Style ist ein Ort, wo Stille, Ästhetik und durchdachte Umgebung ihren eigenen Rhythmus des Lebens bilden. Hier wählen Sie Komfort ohne Kompromisse und Um…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen