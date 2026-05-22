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Cottages in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland

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Ferienhaus in Martemanovo, Russland
Ferienhaus
Martemanovo, Russland
Fläche 156 m²
Objektnummer: 1006. Martemyanovo Club ist ein moderner Low-rise-Komplex der Komfortklasse, d…
$280,886
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Ferienhaus in Martemanovo, Russland
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Objektnummer: 1006. Martemyanovo Club ist ein moderner Low-rise-Komplex der Komfortklasse, d…
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