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Gewerbeimmobilien in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland

lagerräume
13
14 immobilienobjekte total found
Lager 8 300 m² in Aprelewka, Russland
Lager 8 300 m²
Aprelewka, Russland
Fläche 8 300 m²
Stockwerk 1
ID: w7425 Der Komplex besteht aus 3 separaten Gebäuden (1415 m2; 3237 m2 und 3648 m2. Das Ge…
$6,73M
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Lager 16 042 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 16 042 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 16 042 m²
Stockwerk 1
Der Eigentümer vermietet einen modernen Lagerkomplex der Klasse A, 16 042 m2 im Technopark "…
$283,974
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Lager 6 588 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 6 588 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 6588 m2,…
$116,620
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Lager 5 500 m² in Petrovskoe, Russland
Lager 5 500 m²
Petrovskoe, Russland
Fläche 5 500 m²
Stockwerk 1
Ein Immobilienkomplex der Klasse B wird zum Verkauf angeboten. Die Gesamtfläche beträgt 6300…
$3,02M
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Lager 32 346 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 32 346 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 32 346 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 32,346 m…
$572,586
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Gewerbefläche 173 m² in Wereja, Russland
Gewerbefläche 173 m²
Wereja, Russland
Fläche 173 m²
$679,292
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Lager 9 716 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 9 716 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 9 716 m²
Stockwerk 1
Der Eigentümer vermietet einen modernen Lagerkomplex der Klasse A, 9 716 m2 im Technopark "S…
$171,992
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Lager 6 588 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 6 588 m²
Stockwerk 1
Der Eigentümer vermietet einen modernen Lagerkomplex der Klasse A, 6 588 m2 im Technopark "S…
$116,620
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Lager 7 000 m² in Martemanovo, Russland
Lager 7 000 m²
Martemanovo, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 1
Ein Produktions- und Lagerkomplex wird zum Verkauf angeboten. Das Hotel liegt in Naro-Fomins…
$5,69M
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Lager 2 949 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 2 949 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 2 949 m²
Stockwerk 1
Flexible Planungslösungen mit der Möglichkeit von ABC. - Zugriffskontrollsysteme, Sicherheit…
$42,795
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Lager 16 042 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 16 042 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 16 042 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 16042 m2…
$283,974
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Lager 4 842 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 4 842 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 4 842 m²
Stockwerk 1
ID: L8043 Class A Lagerkomplex bietet eine Fläche von 4111.75 qm zu vermieten. Lage: Moscow …
$53,995
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Lager 9 716 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 9 716 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 9 716 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 9716 m2,…
$171,992
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Lager 1 649 m² in Kalininez, Russland
Lager 1 649 m²
Kalininez, Russland
Fläche 1 649 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Naro-Fominsk, Kalininets p. 25, 1 stock …
$23,927
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