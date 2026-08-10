Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Oblast Moskau
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Oblast Moskau, Russland

;
2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Odinzowo, Russland
Wohnung
Odinzowo, Russland
Fläche 39 m²
Objektnummer: 1063. Eine komfortable und geräumige Wohnung im 5. Stock ist vermietet. Ein gr…
$637
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Odinzowo, Russland
Wohnung
Odinzowo, Russland
Fläche 39 m²
Objektnummer: 1063. Eine komfortable und geräumige Wohnung im 5. Stock ist vermietet. Ein gr…
$637
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen