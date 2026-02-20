Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Mamonovskij gorodskoj okrug
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Mamonovskij gorodskoj okrug, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Mamonowo, Russland
Wohnung 2 zimmer
Mamonowo, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/5
Ich werde eine geräumige 65 qm 2 Zimmer Wohnung in einem Ziegelhaus im 2. Stock von 5 in Mam…
$70,354
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mamonovskij gorodskoj okrug, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen