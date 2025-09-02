Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Mamadyshsky District, Russland

1 immobilienobjekt total found
Haus in Mamadysch, Russland
Haus
Mamadysch, Russland
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
Ein Haus am Ufer des Sees in der Stadt Mamadysh, an der Adresse des Ufers des Flusses Vyatka…
$21,739
Immobilienangaben in Mamadyshsky District, Russland

