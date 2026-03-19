Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Lyuberetsky District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Lyuberetsky District, Russland

Tomilino
4
25 immobilienobjekte total found
Lager 2 372 m² in Ljuberzy, Russland
Lager 2 372 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 2 372 m²
Stockwerk 1
Ein beheizter Immobilienkomplex der Klasse B wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Ly…
$29,695
Eine Anfrage stellen
Lager 10 900 m² in Dserschinski, Russland
Lager 10 900 m²
Dserschinski, Russland
Fläche 10 900 m²
Stockwerk 1
Last 6 Tonnen/m2. Säulengitter 6-12-24. 2 Laderaumaufzüge (GP 2 t.) 20 Tore (9 gerade, 11 mi…
$184,974
Eine Anfrage stellen
Lager 835 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 835 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 835 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13784
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Lager 5 000 m² in Kraskowo, Russland
Lager 5 000 m²
Kraskowo, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse C offene Fläche ist zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Lyubertsy, Kraskovo, No…
$13,910
Eine Anfrage stellen
Lager 2 960 m² in Tomilino, Russland
Lager 2 960 m²
Tomilino, Russland
Fläche 2 960 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Lyuberts…
$52,942
Eine Anfrage stellen
Lager 1 034 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 1 034 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 1 034 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13785
$1,79M
Eine Anfrage stellen
Lager 615 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 615 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 615 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13782
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 083 m² in Kraskowo, Russland
Lager 2 083 m²
Kraskowo, Russland
Fläche 2 083 m²
Stockwerk 1
A Klasse B-Produktionsanlage wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Lyubertsy, Kraskov…
$14,487
Eine Anfrage stellen
Lager 4 095 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 4 095 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 4 095 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13791
$8,48M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 635 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 1 635 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 1 635 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13787
$2,83M
Eine Anfrage stellen
Lager 818 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 818 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 818 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13783
$1,41M
Eine Anfrage stellen
Lager 9 500 m² in Ljuberzy, Russland
Lager 9 500 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 9 500 m²
Stockwerk 1
Ein Produktions- und Lagerkomplex wird zum Verkauf angeboten. Die Gesamtfläche der Gebäude b…
$9,54M
Eine Anfrage stellen
Lager 602 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 602 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 602 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13781
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Lager 4 395 m² in Motyakovo, Russland
Lager 4 395 m²
Motyakovo, Russland
Fläche 4 395 m²
Stockwerk 1
Beheiztes warmes Lager der Klasse B+ wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d Lyubertsy,…
$52,401
Eine Anfrage stellen
Lager 1 512 m² in Chkalovo, Russland
Lager 1 512 m²
Chkalovo, Russland
Fläche 1 512 m²
Stockwerk 1
ID: L5295 Light Industrial Lagerfläche ist zur Miete verfügbar. Lage: Moskau Region, Lyubert…
$27,041
Eine Anfrage stellen
Lager 2 200 m² in Motyakovo, Russland
Lager 2 200 m²
Motyakovo, Russland
Fläche 2 200 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, g Lyubertsy, village Motyak…
$26,230
Eine Anfrage stellen
Lager 3 050 m² in Kraskowo, Russland
Lager 3 050 m²
Kraskowo, Russland
Fläche 3 050 m²
Stockwerk 3
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, g Lyubertsy, Kraskovo, No…
$24,245
Eine Anfrage stellen
Lager 4 395 m² in Motyakovo, Russland
Lager 4 395 m²
Motyakovo, Russland
Fläche 4 395 m²
Stockwerk 1
Ein warmes B+-Klassenlager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Lyubertsy, Torbeev…
$5,24M
Eine Anfrage stellen
Lager 7 923 m² in Tomilino, Russland
Lager 7 923 m²
Tomilino, Russland
Fläche 7 923 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Lyuberts…
$141,696
Eine Anfrage stellen
Lager 30 000 m² in Kraskowo, Russland
Lager 30 000 m²
Kraskowo, Russland
Fläche 30 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse B Immobilienkomplex wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, g Lyubertsy, Krask…
$29,81M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 203 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 1 203 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 1 203 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13786
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Lager 5 504 m² in Tomilino, Russland
Lager 5 504 m²
Tomilino, Russland
Fläche 5 504 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizter Immobilienkomplex wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, g Lyuber…
$6,56M
Eine Anfrage stellen
Lager 8 600 m² in Dserschinski, Russland
Lager 8 600 m²
Dserschinski, Russland
Fläche 8 600 m²
Stockwerk 1
Das Warehouse-Komplex der Klasse "B" liegt 500 Meter von der Moskauer Ringstraße bei Dzerzhi…
$123,897
Eine Anfrage stellen
Lager 4 165 m² in Tomilino, Russland
Lager 4 165 m²
Tomilino, Russland
Fläche 4 165 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Lyuberts…
$74,493
Eine Anfrage stellen
Lager 2 963 m² in Kraskowo, Russland
Lager 2 963 m²
Kraskowo, Russland
Fläche 2 963 m²
Stockwerk 2
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, g Lyubertsy, Kraskovo, No…
$23,551
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Lyuberetsky District

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen