Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Lyuberetsky District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Lyuberetsky District, Russland

;
gewerbeimmobilien
96
lagerräume
50
46 immobilienobjekte total found
Büro 67 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 67 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 67 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$276,112
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$88,650
Eine Anfrage stellen
Büro 24 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 24 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 24 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$102,154
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$88,650
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$94,027
Eine Anfrage stellen
Büro 28 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 28 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 28 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$129,186
Eine Anfrage stellen
Büro 67 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 67 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 67 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$274,413
Eine Anfrage stellen
Büro 62 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 62 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 62 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$253,714
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$88,650
Eine Anfrage stellen
Büro 28 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 28 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 28 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$133,362
Eine Anfrage stellen
Büro 24 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 24 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 24 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$103,373
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$94,444
Eine Anfrage stellen
Büro 24 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 24 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 24 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$113,125
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$95,473
Eine Anfrage stellen
Büro 24 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 24 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 24 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$111,906
Eine Anfrage stellen
Büro 67 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 67 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 67 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$285,451
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$90,329
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$91,100
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$89,930
Eine Anfrage stellen
Büro 28 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 28 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 28 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$116,657
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$89,043
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$89,043
Eine Anfrage stellen
Büro 20 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 20 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 20 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$90,698
Eine Anfrage stellen
Büro 62 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 62 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 62 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$252,154
Eine Anfrage stellen
Büro 62 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 62 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 62 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$257,615
Eine Anfrage stellen
Büro 67 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 67 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 67 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$274,413
Eine Anfrage stellen
Büro 62 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 62 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 62 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$263,856
Eine Anfrage stellen
Büro 24 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 24 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 24 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$101,544
Eine Anfrage stellen
Büro 24 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 24 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 24 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$107,944
Eine Anfrage stellen
Büro 24 m² in Ljuberzy, Russland
Büro 24 m²
Ljuberzy, Russland
Fläche 24 m²
Der Komplex ist ein 27-stöckiges Gebäude mit einem Business Center der B + Klasse. Das Proje…
$102,764
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen