Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Lotinapelto District
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Lotinapelto District, Russland

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 785 m² in Lodeinoje Pole, Russland
Gewerbefläche 785 m²
Lodeinoje Pole, Russland
Fläche 785 m²
Stockwerk 1/2
Art. 54854748 In Lodein Field werden zwei freistehende Gebäude auf einem Grundstück von 0,5 …
$501,265
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 500 m² in Lodeinoje Pole, Russland
Gewerbefläche 1 500 m²
Lodeinoje Pole, Russland
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 2
Art. 54854748 Zwei Gebäude und ein Grundstück von 0,5 Hektar sind zum Verkauf. Das Anwesen b…
$351,218
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen