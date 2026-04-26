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Wohnimmobilien in Levokumsky District, Russland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Levokumsky District, Russland
Haus 6 zimmer
Levokumsky District, Russland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Ein charmantes Ferienhaus am Meer von drei Wohnungen zum Verkauf in der schönen touristische…
$811,880
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