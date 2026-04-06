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Lagerräume in Kstovsky District, Russland

gewerbeimmobilien
9
8 immobilienobjekte total found
Lager 1 500 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 1 500 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezir…
$1,36M
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Lager 3 000 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 3 000 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezirk, d…
$27,613
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Lager 6 000 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 6 000 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezirk, d…
$55,226
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Lager 9 000 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 9 000 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 9 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezir…
$8,17M
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Lager 3 000 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 3 000 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezir…
$2,72M
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Lager 9 000 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 9 000 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 9 000 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezirk, d…
$82,839
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Lager 1 500 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 1 500 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezirk, d…
$13,807
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Lager 6 000 m² in Kstovsky District, Russland
Lager 6 000 m²
Kstovsky District, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Nizhny Novgorod Region, Kstov Bezir…
$5,45M
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