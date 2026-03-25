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Lagerräume in Krasnogorsky District, Russland

Otradnoe
6
Krasnogorsk
3
9 immobilienobjekte total found
Lager 1 400 m² in Krasnogorsk, Russland
Lager 1 400 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 3
ID: L4979 Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Region Moskau, Krasno…
$17,392
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Lager 1 400 m² in Krasnogorsk, Russland
Lager 1 400 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 3
ID: L5859 ЧВ Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Region Moskau, Kra…
$17,392
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Lager 9 005 m² in Otradnoe, Russland
Lager 9 005 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 9 005 m²
Stockwerk 1
ID: w11957 Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Es befindet sich im Nordwesten von Mos…
$19,25M
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Lager 9 216 m² in Otradnoe, Russland
Lager 9 216 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 9 216 m²
Stockwerk 1
Modernes Lagergebäude rechteckige Form, Rahmen aus Stahlmetall, umschließende Strukturen - S…
$19,46M
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Lager 1 944 m² in Otradnoe, Russland
Lager 1 944 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 1 944 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otra…
$4,11M
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Lager 1 511 m² in Otradnoe, Russland
Lager 1 511 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 1 511 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otra…
$3,19M
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Lager 8 389 m² in Otradnoe, Russland
Lager 8 389 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 8 389 m²
Stockwerk 1
Modernes Lagergebäude rechteckige Form, Rahmen aus Stahlmetall, umschließende Strukturen - S…
$17,72M
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Lager 1 656 m² in Otradnoe, Russland
Lager 1 656 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 1 656 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otra…
$3,50M
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Lager 1 400 m² in Krasnogorsk, Russland
Lager 1 400 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 6
ID: L5857 ЧВ Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Region Moskau, Kra…
$17,392
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Eigenschaftstypen in Krasnogorsky District

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