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Lagerräume in Khimki Urban Okrug, Russland

Chimki
8
12 immobilienobjekte total found
Lager 3 390 m² in Khimki Urban Okrug, Russland
Lager 3 390 m²
Khimki Urban Okrug, Russland
Fläche 3 390 m²
Stockwerk 1
Sherrison FEZ microdistrict. 14 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Leningrader Autob…
$62,195
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Lager 3 429 m² in Chimki, Russland
Lager 3 429 m²
Chimki, Russland
Fläche 3 429 m²
Stockwerk 1
1 ff. 1,143 sq.m, 2 ff. 1,141.6 sq.m, 3 ff. 1,144,3 m2 Die Höhe der Decken beträgt 1 et. 9m,…
$6,74M
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Lager 1 500 m² in Chimki, Russland
Lager 1 500 m²
Chimki, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Höhe der Decken: der Arbeitsbereich ist 7m2, im Skate - 9m2 (für mehrstufige Lagerung geeign…
$27,986
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Lager 4 390 m² in Perepecino, Russland
Lager 4 390 m²
Perepecino, Russland
Fläche 4 390 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Solnechnogorsk Bezirk, Pere…
$68,255
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Lager 5 184 m² in Chimki, Russland
Lager 5 184 m²
Chimki, Russland
Fläche 5 184 m²
Stockwerk 1
1 et. 1,731 sq.m, 2 et.1,726 sq.m, 3 et. 1,727 sq.m. Die Höhe der Decken beträgt 1 et. 9m, 2…
$10,19M
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Lager 2 000 m² in Chimki, Russland
Lager 2 000 m²
Chimki, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Khimki, mkr Skhodnya, N…
$37,315
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Lager 2 000 m² in Chimki, Russland
Lager 2 000 m²
Chimki, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Khimki, mkr Podrezkovo,…
$26,120
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Lager 4 446 m² in Perepecino, Russland
Lager 4 446 m²
Perepecino, Russland
Fläche 4 446 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Solnechnogorsk Bezirk, Perepechino Dorf,…
$78,711
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Lager 1 721 m² in Chimki, Russland
Lager 1 721 m²
Chimki, Russland
Fläche 1 721 m²
Stockwerk 1
1 et. 575 sq.m, 2 et. 573 sq.m, 3 et. 573 sq.m. Die Höhe der Decken beträgt 1 et. 9m, 2 et. …
$3,39M
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Lager 3 800 m² in Chimki, Russland
Lager 3 800 m²
Chimki, Russland
Fläche 3 800 m²
Stockwerk 1
Eine einzigartige Basis ist zum Verkauf, bereits 90% von Mietern besetzt, mit stabilem passi…
$2,72M
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Lager 8 250 m² in Perepecino, Russland
Lager 8 250 m²
Perepecino, Russland
Fläche 8 250 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Solnechnogorsk Bezirk, Perepechino Dorf,…
$146,057
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Lager 3 368 m² in Chimki, Russland
Lager 3 368 m²
Chimki, Russland
Fläche 3 368 m²
Stockwerk 3
2 Ladelifte. Eintrittsbereit – 20. September. ID: w14162
$7,45M
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Eigenschaftstypen in Khimki Urban Okrug

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