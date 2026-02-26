Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Khimki Urban Okrug, Russland

Chimki
9 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 84 m² in Chimki, Russland
Gewerbefläche 84 m²
Chimki, Russland
Fläche 84 m²
$365,772
Eine Anfrage stellen
Büro 145 m² in Chimki, Russland
Büro 145 m²
Chimki, Russland
Fläche 145 m²
Stockwerk 1
ID: L12175 Verkauf der Einzelhandelsfläche PSN 145.6 m2 im Bereich des Einkaufszentrums Mega…
$680,739
Eine Anfrage stellen
Büro 1 300 m² in Chimki, Russland
Büro 1 300 m²
Chimki, Russland
Fläche 1 300 m²
Stockwerk 19
ID: L5208 ACHTUNG: FOR SALE ist der gesamte 19. Stock im modernen Gebäude des Geschäftszentr…
$3,71M
Eine Anfrage stellen
Büro 145 m² in Chimki, Russland
Büro 145 m²
Chimki, Russland
Fläche 145 m²
Stockwerk 1
ID: L12174 Verkauf der Einzelhandelsfläche PSN 145.6 m2 im Bereich des Einkaufszentrums Mega…
$680,739
Eine Anfrage stellen
Büro 1 397 m² in Chimki, Russland
Büro 1 397 m²
Chimki, Russland
Fläche 1 397 m²
Stockwerk 9
ID: L7072 Lieber Mieter, wir bieten Ihnen in der BC "Khimki" Bürofläche 1397 m2 im 9. Stock …
$27,682
Eine Anfrage stellen
Büro 1 300 m² in Chimki, Russland
Büro 1 300 m²
Chimki, Russland
Fläche 1 300 m²
Stockwerk 2
ID: L8062 Wir bieten zur Miete Bürofläche von 1300 m2 im 2. Stock im Business Center "Khimki…
$25,755
Eine Anfrage stellen
Büro 2 035 m² in Khimki Urban Okrug, Russland
Büro 2 035 m²
Khimki Urban Okrug, Russland
Fläche 2 035 m²
Stockwerk 7
ID: L6636 Büroraum ohne Finish Fläche: 2000.0m2 Boden: 7 Über das Gebäude: Sherland - 2. Kl…
$22,570
Eine Anfrage stellen
Büro 1 300 m² in Chimki, Russland
Büro 1 300 m²
Chimki, Russland
Fläche 1 300 m²
Stockwerk 19
ID: L8061 Büro von 1.300 m2 im 19. Stock im Country Park Business Center wird zur Miete mit …
$3,71M
Eine Anfrage stellen
Büro 1 300 m² in Chimki, Russland
Büro 1 300 m²
Chimki, Russland
Fläche 1 300 m²
Stockwerk 2
ID: L7069 Lieber Mieter, wir laden Sie ein, eine Bürofläche von 1300 m2 im 2. Stock im Khimk…
$25,755
Eine Anfrage stellen

